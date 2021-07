Italia, 15 anni fa il 2-0 alla Germania. Del Piero: “Ieri come oggi, forza azzurri conquistiamo la finale” (Di domenica 4 luglio 2021) Quindici anni fa l’Italia eliminava a domicilio i padroni di casa della Germania, nel Mondiale del 2006. Una partita fantastica che tutti ancora ricordano: a Dortmund Fabio Grosso e Alessandro Del Piero ci regalarono la finale. L’ex attaccante, attraverso il suo profilo Instagram, ha ricordato quel magnifico giorno: “4 luglio 2006 – Una notte magica e indimenticabile. Gol, vittoria contro la Germania e valigie pronte per andare a Berlino. Ieri come oggi forza azzurri andiamo a Wembley e ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Quindicifa l’eliminava a domicilio i padroni di casa della, nel Mondiale del 2006. Una partita fantastica che tutti ancora ricordano: a Dortmund Fabio Grosso e Alessandro Delci regalarono la. L’ex attaccante, attraverso il suo profilo Instagram, ha ricordato quel magnifico giorno: “4 luglio 2006 – Una notte magica e indimenticabile. Gol, vittoria contro lae valigie pronte per andare a Berlino.andiamo a Wembley e ...

Advertising

MSF_ITALIA : BREAKING: Ieri #GeoBarents è stata sottoposta a 14 ore di ispezione da parte delle autorità italiane. Sono state id… - elio_vito : Strano che i tanti giuristi che hanno parlato del #ddlZan ora non dicano che si è giunti in questi anni alla conclu… - LuigiBrugnaro : #Venezia si prepara ad ospitare il #G20, continuando ad essere Città aperta e sicura. 1600 anni di diplomazia a di… - Massimi88055983 : @forti_chico @minGiustizia Oggi Mattarella ha scritto una letterina a Biden per omaggiarlo della stima e vicinanza… - SoniaMelli : RT @elio_vito: Strano che i tanti giuristi che hanno parlato del #ddlZan ora non dicano che si è giunti in questi anni alla conclusione che… -