ITALIA 1, FINALMENTE NON SOLO IENE E FILM: TUTTE LE NOVITÀ DELLA STAGIONE 2021-22 (Di domenica 4 luglio 2021) Qualcosa si muove ad ITALIA 1, la rete giovane del gruppo Mediaset che da diversi anni, salvo eccezioni, si è concentrata sulla programmazione di FILM e il cult Le IENE. Diverse le NOVITÀ annunciate per la STAGIONE tv 2021-22 all'insegna dell'intrattenimento e non SOLO. Si parte da Buoni o Cattivi, il nuovo programma di attualità e informazione di Veronica Gentili. Si prosegue con Mistery Land, una sorta di spin-off di Freedom, a sua volta confermato con Roberto Giacobbo. L'inedito format vedrà Alvin e Aurora Ramazzotti alle prese con tematiche legate al mistero.

Ultime Notizie dalla rete : ITALIA FINALMENTE Bollettino coronavirus Lombardia 4 luglio/ 45 in rianimazione, 0 ingressi in T.I. IL BOLLETTINO DI IERI I numeri sono finalmente rassicuranti anche in Lombardia : negli ultimi 2 mesi il calo di ricoveri e vittime nel ... Coronavirus Italia, bollettino Ministero Salute/ 4 luglio: 1400 ...

Floriana, pubblicato il primo singolo Aria: ecco il significato Finalmente è stato pubblicato - in digitale e in radio - Aria , il singolo d'esordio della cantante ...Sanremo classificandosi in quest'ultimo al quarto posto su centoventi partecipanti da tutta Italia. ...

Bartali e Coppi finalmente in evidenza al Giro d'Italia Tuttosport High Speed League. La prima tappa ospitata al Crestella Sabato 3 luglio al Crestella di Donnas si è tenuta la prima tappa della “Hgh Speed League”, il circuito di meeting che vede protagonisti l’impianto valdostano e quello ai 2000 mt al colle del Sestrier ...

Softball, Italia campione d’Europa. Erika Piancastelli: “E’ stata una giornata indimenticabile” L'Italia ha conquistato ieri per la dodicesima volta il titolo di Campione d’Europa nel softball, battendo in finale l'Olanda con il punteggio di 9-5. Una partita ovviamente non facile ma nella quale ...

