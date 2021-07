Italbasket storica: vince in casa della Serbia e vola alle Olimpiadi 17 anni dopo (Di domenica 4 luglio 2021) Belgrado si tinge d’azzurro. La Nazionale italiana di basket compie una vera e propria impresa, batte la Serbia e si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2020, diciassette anni dopo Atene 2004. Una prestazione superba, abbacinante, maiuscola dei ragazzi di Meo Sacchetti che, privi delle proprie stelle, dominano in lungo e in largo Teodosic e compagni vincendo con lo score finale di 102-95. Fantastici Nicolo Mannion, Simone Fontecchio e Achille Polonara che chiudono rispettivamente con. Ma quello che più conta è che l’Italia è alle Olimpiadi e ci arriva con ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Belgrado si tinge d’azzurro. La Nazionale italiana di basket compie una vera e propria impresa, batte lae si qualifica per ledi Tokyo 2020, diciassetteAtene 2004. Una prestazione superba, abbacinante, maiuscola dei ragazzi di Meo Sacchetti che, privi delle proprie stelle, dominano in lungo e in largo Teodosic e compagnindo con lo score finale di 102-95. Fantastici Nicolo Mon, Simone Fontecchio e Achille Polonara che chiudono rispettivamente con. Ma quello che più conta è che l’Italia èe ci arriva con ...

spiritovivo : IMPRESA STORICA. TITANICA. @Italbasket - Quelchepassa : Percentuali assurde per tre quarti. Una gran difesa ad inizio secondo tempo. Loro che hanno provato a buttarla in c… - sportface2016 : SIAMO ALLE #OLIMPIADI! PARTITA STORICA DELL'#ITALIA! 102-95 IN CASA DELLA #SERBIA, ANDIAMO A #Tokyo2020 - OmniaFootball : COMPLIMENTI ALL'@Italbasket PER LA STORICA VITTORIA SULLA SERBIA! OLIMPIADI SIANO ???? -