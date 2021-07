Italbasket | che goduria! Battuta la Serbia favorita e strappato il pass per le Olimpiadi dopo 17 anni

(Di lunedì 5 luglio 2021) Se è un sogno siete pregati di non svegliarci.il calcio e il tennis anche l'piazza una zampata storica staccando ilper i giochi olimpici di Tokyo. Nella finale del torneo preolimpico...

mauroberruto : Impresa STRATOSFERICA dell’ #italbasket! Demolendo a #Belgrado la #Serbia vice-campione olimpica, l’#Italia vola a… - astro_luca : Serbia ???? - Italia ????! Che emozioni, ragazzi: gioco perfetto, un cuore azzurro condiviso. Siamo con voi battito per… - Italbasket : Pioggia di triple Azzurre a Belgrado!!!!! Ma che partita stanno facendo i ragazzi??????? #NothingButAzzurri… - pisio68 : RT @mauroberruto: Impresa STRATOSFERICA dell’ #italbasket! Demolendo a #Belgrado la #Serbia vice-campione olimpica, l’#Italia vola a #Tokyo… - LorenzoPuliga : RT @chiellini: Che impresa!!! Complimenti @Italbasket !!! ???? #FIBAOQT -

Ultime Notizie dalla rete : Italbasket che

'Sembrava quasinon potevamo avere questa grande soddisfazione - ha aggiunto il numero uno della Fip - Recuperare qualche atleta per le Olimpiadi? Condividerò le sceltefarà il ct Sacchetti', ...BELGRADO - L'di coach Meo Sacchetti scrive la delle pagine più bella degli ultimi 25 anni conquistando ... in casa della Lituania, nell'altra finale di uno dei torneiassegnavano un posto ...Gli azzurri battono anche la Repubblica Dominicana: oggi alle 20,30 (Rai3 e Sky) la sfida decisiva con la fortissima Serbia ...Gli azzurri vincono il torneo preolimpico e staccano il pass per le Olimpiadi. L’ultima partecipazione risaliva al 2004, quando ad Atene la squadra vinse l’argento ...