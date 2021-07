Italbasket alle Olimpiadi, la gioia di Petrucci: “Finalmente ce l’abbiamo fatta” (Di domenica 4 luglio 2021) “Finalmente ce l’abbiamo fatta”. Lo ha detto all‘Italpress il presidente della Federbasket Gianni Petrucci dopo la vittoria in casa della Serbia nella finale del preolimpico che regala all’Italia la qualificazione alle Olimpiadi diciassette anni dopo l’ultima volta. “Sembrava quasi che non potevamo avere questa grande soddisfazione – ha aggiunto il numero uno della Fip – Recuperare qualche atleta per le Olimpiadi? Condividerò le scelte che farà il ct Sacchetti”, ha chiosato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) “ce”. Lo ha detto all‘Italpress il presidente della Federbasket Giannidopo la vittoria in casa della Serbia nella finale del preolimpico che regala all’Italia la qualificazionediciassette anni dopo l’ultima volta. “Sembrava quasi che non potevamo avere questa grande soddisfazione – ha aggiunto il numero uno della Fip – Recuperare qualche atleta per le? Condividerò le scelte che farà il ct Sacchetti”, ha chiosato. SportFace.

