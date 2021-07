Indiana Jones, all'asta il cappello di Harrison Ford: venduto a prezzo da capogiro (Di domenica 4 luglio 2021) Passato alla storia come il simbolo per eccellenza dell'attore Harrison Ford nel film 'Indiana Jones e il tempio maledetto' (1984), il celebre cappello è stato venduto. Nel film, diretto da Steven ... Leggi su leggo (Di domenica 4 luglio 2021) Passato alla storia come il simbolo per eccellenza dell'attorenel film 'e il tempio maledetto' (1984), il celebreè stato. Nel film, diretto da Steven ...

Ultime Notizie dalla rete : Indiana Jones Indiana Jones, all'asta il cappello di Harrison Ford: venduto a prezzo da capogiro Passato alla storia come il simbolo per eccellenza dell'attore Harrison Ford nel film 'Indiana Jones e il tempio maledetto' (1984), il celebre cappello è stato venduto. Nel film, diretto da Steven Spielberg , Ford interpretava un archeologo che indossava un copricapo che è stato il top ...

