Incidenti stradali:morto undicenne ferito in scontro auto (Di domenica 4 luglio 2021) E' morto oggi nell'ospedale Pugliese di Catanzaro il piccolo Antonio, il bambino di 11 anni, rimasto gravemente ferito nello scontro tra due auto, avvenuto lo scorso 26 giugno sulla Trasversale delle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 luglio 2021) E'oggi nell'ospedale Pugliese di Catanzaro il piccolo Antonio, il bambino di 11 anni, rimasto gravementenellotra due, avvenuto lo scorso 26 giugno sulla Trasversale delle ...

