Incendi in Sicilia e nuova eruzione etnea, Musumeci chiede Unità di crisi

Etna, l'emergenza si aggrava, Musumeci: "temo che a Roma non abbiano ancora compreso la gravità della situazione" 

CATANIA – Da molti giorni i disagi prodotti dall'attività eruttiva etnea sono sempre più difficili da fronteggiare. Dopo la nuova eruzione verificatasi nel pomeriggio, con fontane di lava, boati e un'alta nube eruttiva, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha deciso di chiedere una riunione dell'Unità di crisi nazionale della Protezione civile, e l'impiego dei soldati dell'Esercito nelle aree ...

