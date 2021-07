In Friuli a rischio il modello basagliano di cura per la salute mentale: “In pensione i medici della lotta contro i manicomi e servizi impoveriti” (Di domenica 4 luglio 2021) “Non creiamo altri luoghi fatti per legare le persone”. Benedetto Saraceno, segretario generale dell’Institute of Global Mental Health di Lisbona, è tra coloro che sono intervenuti alla conferenza nazionale per la salute mentale. Un appuntamento programmato da diverso tempo e che si è tenuto in un momento in cui la psichiatria è tornata a essere di grande attualità, dopo che in Friuli-Venezia Giulia alcuni medici basagliani hanno denunciato presunte irregolarità in un concorso per la nomina del direttore del centro di salute mentale 1 di Trieste. Dalla selezione, a cui hanno partecipato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) “Non creiamo altri luoghi fatti per legare le persone”. Benedetto Saraceno, segretario generale dell’Institute of Global Mental Health di Lisbona, è tra coloro che sono intervenuti alla conferenza nazionale per la. Un appuntamento programmato da diverso tempo e che si è tenuto in un momento in cui la psichiatria è tornata a essere di grande attualità, dopo che in-Venezia Giulia alcunibasagliani hanno denunciato presunte irregolarità in un concorso per la nomina del direttore del centro di1 di Trieste. Dalla selezione, a cui hanno partecipato ...

