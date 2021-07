In Cile assemblea costituente lavora per nuova Costituzione che sostituirà quella voluta da Pinochet (Di domenica 4 luglio 2021) L’ex presidente Cilena Michelle Bachelet: "Quello che era visto come un sogno lontano ha ora una data” Leggi su rainews (Di domenica 4 luglio 2021) L’ex presidentena Michelle Bachelet: "Quello che era visto come un sogno lontano ha ora una data”

Ultime Notizie dalla rete : Cile assemblea Nuova Costituzione in Cile, un modello per tutti Mentre in Venezuela il partito al potere ha avuto il controllo del processo costituzionale per decenni, occupando più del 90% dei seggi nell'Assemblea costituente, in Cile la votazione ha portato all'...

Il Cile riscrive la Costituzione; Assemblea di donne e indigeni Un altro eletto: Rodrigo Rojas Vade, paziente oncologico, nato in un paesino, una carriera faticosa nell'Aeronautica persa in un attimo perché si è ammalato di tumore: 'E' il popolo sovrano del Cile ...

In Cile assemblea costituente lavora per nuova Costituzione che sostituirà quella voluta da Pinochet Rai News In Cile assemblea costituente lavora per nuova Costituzione che sostituirà quella voluta da Pinochet 04 luglio 2021 Il Cile vive oggi una storica giornata segnata dalla sessione inaugurale della Assemblea costituente di 155 membri, eletta a metà maggio, che avrà il compito di scrivere un nuovo testo ...

Nuova Costituzione in Cile, un modello per tutti Ma si sbagliano. Mentre in Venezuela il partito al potere ha avuto il controllo del processo costituzionale per decenni, occupando più del 90% dei seggi nell'Assemblea costituente, in Cile la ...

