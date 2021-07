Advertising

webecodibergamo : In auto nascondevano 2 chili di cocaina e 35 mila euro: tre arresti a Treviolo -

Ultime Notizie dalla rete : auto nascondevano

BergamoNews.it

Durante il weekend di controlli dei carabinieri sono stati arrestati anche due ventenni che a Stezzano avevano tentato di rubare merce per 700 euro da un supermercato.... hanno individuato cinque uomini: dopo avere mandato in frantumi i vetri delle vetture o riuscendo ad aprirle con strumenti elettronici,i bottini nelle porte posteriori delle, che ...Durante il weekend di controlli dei carabinieri sono stati arrestati anche due ventenni che a Stezzano avevano tentato di rubare merce per 700 euro da un supermercato. Nel corso del weekend (3-4 lugli ...Prendevano di mira le auto in sosta in centri commerciali o nelle aree di servizio tra Bologna e la Riviera, per rubare computer, tablet, smartphone e altri oggetti lasciati dentro. Cinque ‘topi di au ...