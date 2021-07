Impresa storica dell’Italbasket | dopo 17 anni si qualifica per le Olimpiadi e vola a Tokyo 2020

Leggi su open.online

(Di domenica 4 luglio 2021) «È tutto vero! Tutto vero. Li abbiamo dominati, segnando 102 punti. A casa loro. Non è più un sogno, è realtà. Grazie Azzurri, per queste lacrime di gioia. Torniamo ai Giochi Olimpici17!». La nazionale italiana di basket,aver battuto a Belgrado la Serbia 102 a 95, ha staccato il ticket per la partecipazione alle prossime alledi. Un’quella raggiuntadi Sacchetti, giacché l’ultima partecipazione della nazionale italiana di pallacanestro risaliva ai Giochi di Atene 2004, quando la nazionale ...