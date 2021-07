Impresa della Nazionale di basket: batte la Serbia in trasferta e si qualifica alle Olimpiadi. A Tokyo sarà record per il Coni: 384 azzurri (Di domenica 4 luglio 2021) Diciassette anni dopo quell’argento di Atene nella finale storica persa dall’Argentina, la Nazionale di basket torna alle Olimpiadi. Una qualificazione arrivata dopo un’Impresa quasi insperata: la vittoria a Belgrado, sul parquet di casa della Serbia che è la squadra vicecampionessa olimpica in carica. Il risultato finale è 102-95: un successo arrivato senza big come Marco Belinelli, che ha detto no all’azzurro, e Danilo Gallinari, che solo ieri notte ha finito i playoff di Nba con gli Atlanta Hawks, ma che potrebbe unirsi agli azzurri a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Diciassette anni dopo quell’argento di Atene nella finale storica persa dall’Argentina, laditorna. Unazione arrivata dopo un’quasi insperata: la vittoria a Belgrado, sul parquet di casache è la squadra vicecampionessa olimpica in carica. Il risultato finale è 102-95: un successo arrivato senza big come Marco Belinelli, che ha detto no all’azzurro, e Danilo Gallinari, che solo ieri notte ha finito i playoff di Nba con gli Atlanta Hawks, ma che potrebbe unirsi aglia ...

