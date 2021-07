Immissioni in ruolo docenti 2021/22 automatizzate, come funzionano: FAQ e video tutorial del Ministero (Di domenica 4 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2021/22. il Ministero dell'Istruzione pubblica le FAQ e un video tutorial che rappresenta l'intero processo. Già pubblicata nei giorni scorsi la guida alla presentazione dell'istanza di scelta della provincia e insegnamento L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 luglio 2021)inanno scolastico/22. ildell'Istruzione pubblica le FAQ e unche rappresenta l'intero processo. Già pubblicata nei giorni scorsi la guida alla presentazione dell'istanza di scelta della provincia e insegnamento L'articolo .

Advertising

infoitinterno : Immissioni in ruolo docenti 2021, precedenze: quando si potrà far valere la priorità per la 104 - Cinzialeggio : RT @scuolainforma: Immissioni in ruolo 2021, assunzioni da GPS in caso di GaE esaurite? - scuolainforma : Immissioni in ruolo 2021, assunzioni da GPS in caso di GaE esaurite? - LEBBY4EVER : RT @orizzontescuola: Immissioni in ruolo docenti 2021: in Lombardia istanze aperte dal 7 luglio - AniefTorino : Anief su QuotidianPost - Immissioni in ruolo: anche dalla seconda fascia GPS sarà possibile? -