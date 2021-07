Il Tagikistan ha reso la vaccinazione contro il coronavirus obbligatoria (Di domenica 4 luglio 2021) Lo stato dell'Asia centrale è il primo al mondo a introdurre l'obbligo per i maggiorenni, anche se non è chiaro come lo farà rispettare Leggi su ilpost (Di domenica 4 luglio 2021) Lo stato dell'Asia centrale è il primo al mondo a introdurre l'obbligo per i maggiorenni, anche se non è chiaro come lo farà rispettare

Advertising

ilpost : Il Tagikistan ha reso la vaccinazione contro il coronavirus obbligatoria per tutti i maggiorenni - giulio_galli : RT @ilpost: Il Tagikistan ha reso la vaccinazione contro il coronavirus obbligatoria per tutti i maggiorenni - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il Tagikistan ha reso la vaccinazione contro il coronavirus obbligatoria per tutti i maggiorenni - ilpost : Il Tagikistan ha reso la vaccinazione contro il coronavirus obbligatoria per tutti i maggiorenni -