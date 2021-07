Il superstite del Monte Rosa | La bufera ci ha bloccati Ho fatto il possibile

(Di domenica 4 luglio 2021) “In cinque minuti il meteo è cambiato e laci hain quota”. Valerio Zolla, il 27enne ricoverato all’ospedale di Zermatt, racconta così in una intervista al sito del quotidiano La Stampa, l’incidente di montagna in cui due donne sono morte assiderate sulRossa.“Come sto? Vi lascio immaginare...”, si limita a dire il giovane alpinista di Pettenasco (Novara). “Ricordo il freddo, tanto freddo, mi sono tolto i guanti per darli a una delle due ragazze. Hoilper aiutare i soccorritori...”.

Martina Svilpo (S), di 29 anni, residente a Crevoladossola (Verbania), e Paola Viscardi (D), di 28 anni, residente a Trontano (Verbania), hanno perso la vita sul Monte Rosa a causa dell'ipotermia ...«In cinque minuti il meteo è cambiato e la bufera ci ha bloccati in quota». Valerio Zolla, il 27enne ricoverato all'ospedale di Zermatt, racconta così a La Stampa, l'incidente di montagna in cui due d ...