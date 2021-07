Il sogno di Seba Pezzani corre lungo le strade americane 

Leggi su giornaledellospettacolo.globalist

(Di domenica 4 luglio 2021) Nel 2005, scrittore, traduttore, musicista con la rockband Rab4, giornalista che collabora con globalist con lo pseudonimo impiegato da anni anche in testate come l'Unità, compì un viaggio per leinterne dei suoi amatissimi (con occhio critico sulle storture, razzismi e ingiustizie) ...