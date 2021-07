Il rifiuto di Allegri che cambia i piani di mercato della Juventus (Di domenica 4 luglio 2021) Massimiliano Allegri dice no e il suo rifiuto cambia i piani di mercato della Juventus: intreccio tra bianconeri e Arsenal La Juventus ha obiettivi chiari sul mercato in entrata. Locatelli è uno di questi, forse il più vicino ad essere raggiunto. Poi c’è Pogba, il sogno dei bianconeri e di Massimiliano Allegri. Questi i due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 4 luglio 2021) Massimilianodice no e il suodi: intreccio tra bianconeri e Arsenal Laha obiettivi chiari sulin entrata. Locatelli è uno di questi, forse il più vicino ad essere raggiunto. Poi c’è Pogba, il sogno dei bianconeri e di Massimiliano. Questi i due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Calciomercato Juventus, rifiuto netto: problema per Allegri Allegri e la Juventus si trovano a fare i conti con il rifiuto netto del calciatore: un problema in più sul mercato bianconeroPotrebbe dover fare i conti con un problema in più il mercato della ...

Il rifiuto di Allegri che cambia i piani di mercato della Juventus SerieANews Juventus, doppia offerta ma non ne vuole sapere: vede solo bianconero Un giocatore molto vicino alla Juventus avrebbe ricevuto un'importante doppia offerta, ma lui sarebbe interessato solo ad un trasferimento in ...

Mercato, tra le Juventus e Locatelli irrompe l'Arsenal. Sampdoria, suggestione Ribery Nel 4-3-3 di Allegri il centrocampista azzurro avrebbe un ruolo di primo piano, ma i londinesi tentano il club emiliano. I blucerchiati pensano al francese, ...

