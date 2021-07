Il primo concerto del tour del Puma di Lambrate. Al Parco di Villa Olmo, ore 21.30 (Di domenica 4 luglio 2021) Fabio Treves (foto Massimo Tentori). Al Festival Como Città della musica (fino al 15 agosto) Fabio Treves e la Treves Blues Band ritrovano il pubblico con 70 in blues, primo concerto del tour del Puma di Lambrate.INFO: Como, Parco di Villa Olmo, 9 luglio, ore 21.30.teatrosocialecomo.ittrevesbluesband.com iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “70 in blues”: Fabio Treves e la Treves Blues Band a Como il 9 luglio iO Donna. Leggi su iodonna (Di domenica 4 luglio 2021) Fabio Treves (foto Massimo Tentori). Al Festival Como Città della musica (fino al 15 agosto) Fabio Treves e la Treves Blues Band ritrovano il pubblico con 70 in blues,deldeldi.INFO: Como,di, 9 luglio, ore 21.30.teatrosocialecomo.ittrevesbluesband.com iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “70 in blues”: Fabio Treves e la Treves Blues Band a Como il 9 luglio iO Donna.

