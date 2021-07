Il presidente della Croce Rossa: 'Il Covid ha amplificato i divari sociali' (Di domenica 4 luglio 2021) Tra i tanti problemi di salute causati dal Covid in oltre un anno e mezzo, le conseguenze da evidenziare sono state enorme anche all'interno della società. Il presidente della Croce Rossa Italiana, ... Leggi su globalist (Di domenica 4 luglio 2021) Tra i tanti problemi di salute causati dalin oltre un anno e mezzo, le conseguenze da evidenziare sono state enorme anche all'internosocietà. IlItaliana, ...

Ultime Notizie dalla rete : presidente della Ricovero programmato Papa per una diverticolite. Buono il bollettino medico del Gemelli Sul ricovero del Papa anche Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato colto di sorpresa per la riservatezza dell'ospedalizzazione ma ha immediatamente inviato al Pontefice un ...

Vaccini, ordine medici: affrettarsi prima dell'inizio della scuola 'Il quadro epidemiologico, con la variante Delta, che abbiamo di fronte consiglia di affrettarsi a fare la vaccinazione prima dell'inizio della scuola'. Lo ha detto il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Filippo Anelli parlando della vaccinazione anti - Covid per gli adolescenti. Anelli ha spiegato che 'finora poteva essere anche accettato ...

Berlusconi Presidente della Repubblica: Quirinale? Mi do il 10-15% di possibilità Corriere della Sera Villa Margherita e il parco riaprono: saranno un’oasi per sociale e servizi Treviso, cancelli aperti nell’area verde con attività per i disabili. Il sindaco Conte: «Un passo alla volta riattiveremo tutto il palazzo» ...

