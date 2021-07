Il premier sloveno Janša si schiera con Orban | ' No all' imposizione di valori europei immaginari'

(Di domenica 4 luglio 2021) Non solo la Polonia, adesso anche la Slovenia. Come se i vecchi paesi dell'est siano uniti ora in un blocco reazionario. Janezdella Slovenia e presidente di turno dell'Ue, si ...

Advertising

globalistIT : - medicojunghiano : Il premier sloveno Jansa: l’Europa ad alto rischio di disgregazione @sole24ore - blaz_zgaga : RT @sole24ore: Il premier sloveno Jansa: l’Europa ad alto rischio di disgregazione - marcocarestia : RT @sole24ore: Il premier sloveno Jansa: l’Europa ad alto rischio di disgregazione - SignorCEO : RT @sole24ore: Il premier sloveno Jansa: l’Europa ad alto rischio di disgregazione -

Ultime Notizie dalla rete : premier sloveno

Il Sole 24 ORE

ad_dyn "L'Ue senza l'Europa centrale non è un'Unione europea: sarà solo un guscio e dovremmo esserne tutti consapevoli", ha aggiunto il. Janša, che si schierò pubblicamente con ......12 JUMBO - VISMA 29h 40 13' + 00h 01 48' - - 3 Alexey LUTSENKO ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA -... Losi è reso protagonista di un'azione fantasmagorica: è scattato a una trentina di ...Janez Janša difende il diritto ungherese all'approvazione di una legge omofoba. In precedenza era stato tra i pochi a prendere le difese di Trump sposando la tesi dei brogli elettorali di Biben ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie. Nel giorno in cui le capitali del Vecchio continente davano ...