Il Pensiero di Madre Teresa per oggi 4 Luglio 2021 – Video (Di domenica 4 luglio 2021) “Lascia che Dio ti usi senza consultarti” è il Pensiero dei santi di oggi. Un insegnamento senza tempo di cui fare tesoro. ? oggi vi proponiamo un Pensiero tra i tanti scritti che Madre Teresa di Calcutta ci ha lasciato. “Il miracolo più grande è che Dio si serve di piccole cose come noi. Ci L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 4 luglio 2021) “Lascia che Dio ti usi senza consultarti” è ildei santi di. Un insegnamento senza tempo di cui fare tesoro. ?vi proponiamo untra i tanti scritti chedi Calcutta ci ha lasciato. “Il miracolo più grande è che Dio si serve di piccole cose come noi. Ci L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ale_ela75 : Quanto mi mancano quei pomeriggi passati a disegnare, quando credevo l''opera' finita e chiedevo il giudizio di mia… - Dipende5 : Sinceramente io cerco soluzioni scrivo quello che mi pare ci trovo per pensiero queste problematiche che scrivo tan… - Valenti50123567 : @ale_ela75 Mia madre è mancata nel 2019 senza soffrire. E un po' mi alleggerisce il pensiero che non abbia visto lo… - NullOthersider : @Michell90134611 È il pensiero comune. Se non mi cerca non mi ama, non soffre. Una mamma non si può non cercare. Co… - PillaPaladini : RT @WomanWithPen: @nickros63 @PieraBelfanti Bonetti si è dimessa di sua volontà, proprio perché ha pensiero autonomo Quello che non ha lei,… -