Il Napoli offre 8 milioni per Berge, l’alternativa è Thorsby (Di domenica 4 luglio 2021) Napoli, c’è l’offerta per Berge Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è la prima offerta del Napoli per il centrocampista norvegese Sander Berge. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 4 luglio 2021), c’è l’offerta perCome riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è la prima offerta delper il centrocampista norvegese Sander. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

daniele7217 : RT @Giosue38964236: Sono sfatto il colloquio e stato molto lungo e intenso!?? Il signor #CarmineInsigne come al solito sempre gentile e soci… - TOSADORIDANIELA : RT @Giosue38964236: Sono sfatto il colloquio e stato molto lungo e intenso!?? Il signor #CarmineInsigne come al solito sempre gentile e soci… - Lucaaffigi : RT @Giosue38964236: Sono sfatto il colloquio e stato molto lungo e intenso!?? Il signor #CarmineInsigne come al solito sempre gentile e soci… - SamDiokhaneee : @1926Azzurro @thetrueshade La Juve ovviamente no ???? Ma sti 7 milioni da dove escono? Ne prende 4.5 al Napoli, ADL l… - Luigi_Rozier : @CarmineTool @goly87 @CucchiRiccardo Dire che Insigne non offre copertura, vuol dire non aver visto una sola singol… -