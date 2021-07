Il Liverpool vuole il gioiello del centrocampo della Nazionale italiana

(Di domenica 4 luglio 2021) Laregala prodezze. Il, non a caso, è interessato al cartellino di Nicolò Barella dell’Inter, in gol contro il Belgio. Ladi Roberto Mancini continua il cammino ad Euro 2020 a gonfie vele. L’Italia, dopo il successo contro il Belgio di Roberto Martinez, è approdata in semifinale. Ad incantare, oltre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

G_bOrtz : @AlexDrumass @juvinsight Probabilmente non essendoci un accordo con il Lille, Mendes vuole cercare un'alternativa o… - pietro90158665 : @marco_rogerio_ Lo vuole il Liverpool ho letto - dan_ceres : @LGramellini Lo vuole il Liverpool. - RollaGianluca : @LGramellini veramente forte, infatti lo vuole il liverpool - NCN_it : #FABIAN RUIZ NEL MIRINO DEL #LIVERPOOL: #KLOPP VUOLE IL CENTROCAMPISTA SPAGNOLO PER SOSTITUIRE #WIJNALDUM… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool vuole

Commenta per primo Secondo quanto riferito dal Mirror ilavrebbe messo nel mirino Nicolò Barella , centrocampista dell 'Inter e della Nazionale.Con l'addio di Ancelotti , il colombianolasciare, e second le ultime indiscrezioni, il suo agente Mendes lo avrebbe proposto anche al Milan : l'operazione avrebbe costi contenuti ...L'ultimo ad averlo messo nel mirino, secondo il Mirror, è il Liverpool, a caccia di un elemento in grado di sostituire Wijnaldum, recentemente passato al Paris Saint-Germain Il centrocampista nerazzur ...Calciomercato Inter, il Real Madrid ed il Liverpool hanno messo nel mirino Barella per il centrocampo, ecco l'offerta monstre ...