Il cielo è Uno ed è subito estate! 10 canzoni imperdibili per la bella stagione

(Di domenica 4 luglio 2021) Ilè Uno, e quello estivo lo guardiamo insieme e lo accogliamo con 10 indimenticabilidedicate all’estate. Anche questa sarà un particolare viste le condizioni in cui versa il paese a causa dell’emergenza Covid che tuttavia sembra essere in netto miglioramento. Ad ogni modo non c’è nulla che ci possa alleviare di più di un po’ di buona musica, soprattutto quella innovativa, che unisce ed ha una carica esplosiva. Iniziamo quindi queto viaggio con la Playlist di MetropolitanMagazine, buon ascolto a tutti! 10per l’estate: Ermal Meta, Uno! Il tormentone o meglio la Hit estiva numero uno di quest’anno è proprio la ...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @Mela_twit: #beatotuche sei tra tutti uno E rimani nonostante le stagioni il cielo ti danza intorno E ti vesti e ti spogli Solo pe… - UnTemaAlGiorno : RT @Mela_twit: #beatotuche sei tra tutti uno E rimani nonostante le stagioni il cielo ti danza intorno E ti vesti e ti spogli Solo pe… - Mela_twit : #beatotuche sei tra tutti uno E rimani nonostante le stagioni il cielo ti danza intorno E ti vesti e ti spogli… - nnnnonnon1 : RT @masabbett: Giugno. In un campo di grano ogni spiga sembra sollevata dalle dita di uno scultore invisibile, che lavora una materia fatta… - GingerRedPink : Bene... sto guardando uno sdentato che parla con una bambola che assomiglia a Ilary Blasi ????????? #cielo #disagiati… -

Ultime Notizie dalla rete : cielo Uno

Astronomitaly

"A volte pensiamo che la nostra via venga scambiata per una latrina aaperto, in quanto su ... "Temiamo che vi siastrano giro di spaccio di stupefacenti o altre sostanze non consentite e ...Il nostro lettore Pierluigi Casalino ci inviascritto in merito alla storia di Nizza. Già posta in territorio storicamente ligure, anzi ... che ilera stellato...'. La pulizia linguistica e ...di Stefano Marchetti "Tra Caserta e Portomasa un soldato torna a casa..." Non si chiama Joseph ma Giuseppe, anzi Peppe, il militare che ci racconterà la sua storia martedì sera al Cortile del Melogran ...Paolo Fox, la classifica settimanale dal 3-10 luglio a Uno Weekend: «Ecco chi è sul podio...». L'astrologo torna con la sua classifica settimanale dei segni zodiacali ...