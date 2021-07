Identificato il bracciante agricolo che ha travolto le due ragazze

Advertising

San Donato Milanese, amiche uccise dalla mietitrebbia: identificato bracciante alla guida. Una delle ragazze avev… - Donne investite da mietitrebbia, identificato e sentito dai carabinieri bracciante - Identificato il bracciante che investito le due ragazze che si trovavano in un campo di mais

E' statoe sentito dai carabinieri ilche avrebbe investito, con un mezzo agricolo, le due donne che sono state trovate morte ieri in un campo di mais a San Giuliano Milanese dopo che ...Ilagricolodai carabinieri sostiene di non essersi accorto di aver investito le due donne, Hanan Nekhla, 32anni e Sara El Jaafari, 28 anni, trovate morte, ieri sera, in un campo ...L'uomo, un bracciante, afferma di non essersi accorto di nulla. Venerdì una delle due donne aveva chiesto soccorso senza però indicare la posizione, sono state trovate solo ieri, prive di vita ...identificato il bracciante sostiene di non essersi accorto di nulla. Sequestrato il mezzo, che verrà sottoposto a analisi e accertamenti.