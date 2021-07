I media italiani osannano Pessina e Locatelli, poi il gol pesante lo segna Insigne (Di domenica 4 luglio 2021) Avevamo detto “Salvate il soldato Ryan”. Ma Lorenzo Insigne, parafrasando l’eroe combattente di Spielberg, si è salvato da solo dall’oblio delle cronache e con lui Giovanni Di Lorenzo, faticatore di lusso e napoletano di professione. C’è voluto un missile “a giro” del Magnifico e la corsa infinita sulla fascia destra di un terzino moderno e tuttofare per entrare nel mondo scintillante degli smemorati media del Nord. Ora, dopo prestazioni di valore assoluto, non se ne può più fare a meno, almeno di dire che esistono. È l’ora dei pentimenti di default, ricordando gli “sfortunati” luoghi comuni sulla non decisività dei gol di Lorenzo. La bolla reticente dei ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 luglio 2021) Avevamo detto “Salvate il soldato Ryan”. Ma Lorenzo, parafrasando l’eroe combattente di Spielberg, si è salvato da solo dall’oblio delle cronache e con lui Giovanni Di Lorenzo, faticatore di lusso e napoletano di professione. C’è voluto un missile “a giro” del Magnifico e la corsa infinita sulla fascia destra di un terzino moderno e tuttofare per entrare nel mondo scintillante degli smemoratidel Nord. Ora, dopo prestazioni di valore assoluto, non se ne può più fare a meno, almeno di dire che esistono. È l’ora dei pentimenti di default, ricordando gli “sfortunati” luoghi comuni sulla non decisività dei gol di Lorenzo. La bolla reticente dei ...

Advertising

CarloCalenda : I tempi per mammografie sono raddoppiati, i controlli per visite oncologiche pure. Il livello di istruzione della M… - napolista : I galloni di campione li ha conquistati sul campo con lo strepitoso gol contro il Belgio. Mentre in tv si chiedono… - Far_onik : RT @FscoMer: ITALIANI: il 50,1% non va oltre la terza media; 18,6% non legge; penultimi al mondo per istruzione universitaria; 21' su 36 pa… - MicheRo15 : RT @ProfCampagna: Il 50,1% degli italiani non va oltre la terza media. Più del 70% della popolazione è incapace di comprendere e valutare u… - _Giuseppe____ : RT @FscoMer: ITALIANI: il 50,1% non va oltre la terza media; 18,6% non legge; penultimi al mondo per istruzione universitaria; 21' su 36 pa… -