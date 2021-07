I manifesti in Francia per convincere i giovani a vaccinarsi: «Reazioni avverse? Ci sono anche effetti desiderabili…» – Le foto (Di domenica 4 luglio 2021) sono i giovani il target della campagna lanciata dal ministero della Salute francese per convincere più ragazzi possibile a vaccinarsi. «Sì, il vaccino può avere effetti desiderabili: vacciniamoci!» è il messaggio che compare sotto fotografie di baci scambiati, cocktail sollevati in discoteca e tintarelle in spiaggia. Affisse in strada su grandi cartelloni, ma anche messe in circolo sui social network, le locandine hanno come obiettivo quello di scongiurare, attraverso l’immunizzazione della maggior parte della popolazione, una nuova ondata di Coronavirus post vacanze ... Leggi su open.online (Di domenica 4 luglio 2021)il target della campagna lanciata dal ministero della Salute francese perpiù ragazzi possibile a. «Sì, il vaccino può averedesiderabili: vacciniamoci!» è il messaggio che compare sottografie di baci scambiati, cocktail sollevati in discoteca e tintarelle in spiaggia. Affisse in strada su grandi cartelloni, mamesse in circolo sui social network, le locandine hanno come obiettivo quello di scongiurare, attraverso l’immunizzazione della maggior parte della popolazione, una nuova ondata di Coronavirus post vacanze ...

Advertising

Corriere : Francia, i manifesti anti Covid con baci, balli e vacanze: «I vaccini? Possono avere effetti desiderabili» - zazoomblog : I manifesti in Francia per convincere i giovani a vaccinarsi: «Reazioni avverse? Ci sono anche effetti desiderabili… - lorenzobellocch : RT @Corriere: Francia, i manifesti anti Covid con baci, balli e vacanze: «I vaccini? Possono avere effetti desiderabili» - calogerorusso : fantastica pubblicità ... questa , non le primule eh.. - Dome689 : RT @Open_gol: Gli effetti desiderabili del vaccino anti Covid -