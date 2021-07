I Måneskin sul tetto del mondo: tuffo nel passato per il 1° posto su Spotify (Di domenica 4 luglio 2021) Un passo dopo l’altro. Una vittoria dietro l’altra. È così che i Måneskin hanno conquistato il mondo, raggiungendo un nnuovo e incredibile traguardo che riguarda la Global Chart di Spotify. Damiano David e i suoi hanno scalzato Olivia Rodrigo piazzandosi al primo posto. Il glam rock all’italiana ha così finalmente convinto tutti a livello internazionale, dopo l’ottimo trampolino fornito loro da Eurovision Song Contest. La vittoria con Zitti e Buoni, infatti, li ha fatti conoscere a un pubblico molto più ampio ed è quindi arrivato il momento di puntare sempre più in alto. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e ... Leggi su dilei (Di domenica 4 luglio 2021) Un passo dopo l’altro. Una vittoria dietro l’altra. È così che ihanno conquistato il, raggiungendo un nnuovo e incredibile traguardo che riguarda la Global Chart di. Damiano David e i suoi hanno scalzato Olivia Rodrigo piazzandosi al primo. Il glam rock all’italiana ha così finalmente convinto tutti a livello internazionale, dopo l’ottimo trampolino fornito loro da Eurovision Song Contest. La vittoria con Zitti e Buoni, infatti, li ha fatti conoscere a un pubblico molto più ampio ed è quindi arrivato il momento di puntare sempre più in alto. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e ...

nagia59 : RT @MartyHikari: Nel 2016 ero in mezzo alla strada a suonare, un anno dopo arrivano secondi ad xfactor e cominciano a lavorare sodo fino ad… - MartyHikari : Nel 2016 ero in mezzo alla strada a suonare, un anno dopo arrivano secondi ad xfactor e cominciano a lavorare sodo… - nomituttipresi : E pensare che ho visto entrambi sul palco di X-Factor quell'anno, tifando i Måneskin da pazza sfegatata... Sei un r… - avonscharts : Eppure lo dissero che quello fù IL momento in cui ‘siamo stati capiti’. Dopo 4 anni siete arrivati sul tetto del mo… - c0rcordivm : no ma ci pensato che i bts e i måneskin stiano combattendo sul serio nelle charts chi se lo sarebbe mai aspettato e invece eccoci qua -

