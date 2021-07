I due tentativi di ingannare gli adv di Facebook finiscono in tribunale (Di domenica 4 luglio 2021) L’obiettivo dichiarato da Facebook è quello di proteggere i suoi utenti. Per questo, a due tentativi di aggirare in maniera ingannevoli le policies del social network su advertising e e-commerce sono state date due risposte legali dai legali del social network di Menlo Park. LEGGI ANCHE > La sponsorizzazione dello spettacolo su Nilde Iotti bloccata su Facebook perché menziona personaggi politici Cause di Facebook per la gestione pubblicitaria La prima causa è stata intentata contro N&J USA, che Facebook ha accusato di gestire uno schema pubblicitario bait-and-switch sulla sua piattaforma. ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 4 luglio 2021) L’obiettivo dichiarato daè quello di proteggere i suoi utenti. Per questo, a duedi aggirare in maniera ingannevoli le policies del social network su advertising e e-commerce sono state date due risposte legali dai legali del social network di Menlo Park. LEGGI ANCHE > La sponsorizzazione dello spettacolo su Nilde Iotti bloccata superché menziona personaggi politici Cause diper la gestione pubblicitaria La prima causa è stata intentata contro N&J USA, cheha accusato di gestire uno schema pubblicitario bait-and-switch sulla sua piattaforma. ...

Advertising

Me_MySelf75 : @IlSensoDiCerte Ma no, dai. Questa sarà l'estate giusta! Finalmente ne verrai a capo, dopo anni di tentativi. Ho sc… - Cicciodicastri : Una volta, quando i calciatori pensavano più alle partite che ai selfie, si diceva che il risultato perfetto fosse… - LucioLussi : Sabato di luglio al mare? No! Noi siamo stati due giorni al @mics_luiss per il modulo dedicato al #branding e all'… - itspietrotime : @evansxlali Tra le due era lei la fan poi 4/5 mesi fa (dopo 1 anno di tentativi) mi ha convinta ad iniziare i film??… - Rose19Mystical : RT @WWFitalia: Ecco cosa NON fare quando si vede una #tartarugamarina Il disturbo ha mandato a vuoto due tentativi di nidificazione tra #M… -