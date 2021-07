I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 4 luglio (Di domenica 4 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 808 casi positivi da coronavirus e 12 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.561 (37 in meno di ieri), di cui 197 nei reparti di terapia intensiva (7 Leggi su ilpost (Di domenica 4 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 808 casi positivi dae 12 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.561 (37 in meno di ieri), di cui 197 nei reparti di terapia intensiva (7

Advertising

Lotus3Patrizia3 : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, domenica 4 luglio - achene_paolo : RT @RitaCelestini: Pressioni sul personale sanitario e dati gonfiati sulle ospedalizzazioni: a quanto pare il “modello” è internazionale. E… - frimba1 : RT @Ussignur_: Da EUDRA VAERS e MHRA abbiamo già i dati su morti e reazioni (oltre 500x un vaccino 'normale') che ci danno la certezza già… - Itinara : RT @RitaCelestini: Pressioni sul personale sanitario e dati gonfiati sulle ospedalizzazioni: a quanto pare il “modello” è internazionale. E… - Giulio29375125 : RT @gianpiero1965: @DrDisagio @sabrimaggioni No no! È proprio sperimentale! I vaccini sono stati autorizzati con procedura di emergenza, pe… -