Housing sociale | Noi Campani | “L’unica colpa di Mastella? Aver fatto Pepe sindaco”

(Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue lo scontro innescato dalla revoca decisa dalla Regionea del finanziamento per il progetto di ediliziaa Capodimonte. A replicare alle accuse del Pd e dell’exFaustoè la segreteria provinciale di Noi. Che scrive: “Vogliamo ricordare agli immemori dirigenti del Pd di Benevento, che pur di polemizzare sul nulla sbattono con la testa, facendosi male, che l’di Capodimonte, partito nel 2012 e fermo fino al 2016, un tempo lunghissimo di inerzia, non si è realizzato per la drammatica crisi ...

Benevento . Arriva una nuova replica sul caso del finanziamento per l'di Capodimonte, e l'ex sindaco Fausto Pepe risponde duramente al dirigente del Settore Urbanistica Iadicicco, che in sostanza spiegava come l'amministrazione attuale e la struttura ...E' stato il convitato di pietra di queste ore. La questione dell', i fondi revocati, il silenzio politico dell'Amministrazione in carica interrotto solo dalle dichiarazioni del dirigente Iadicicco, sul quale è ricaduto l'onere della difesa d'ufficio ...“Vogliamo ricordare agli immemori dirigenti del Pd di Benevento, che pur di polemizzare sul nulla sbattono con la testa, facendosi male, che l’housing sociale di Capodimonte, partito nel 2012 e fermo ...“Dal 2012 al 2016 l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fausto Pepe non riuscì a dare seguito alla convenzione stipulata con la firma del contratto di appalto”, il nocciolo della ricostruzion ...