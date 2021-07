Housemarque: Sony non era l’unica compagnia interessata all’acquisizione – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 4 luglio 2021) Il CEO di Housemarque, Ilari Kuittisen, ha svelato che Sony non era l’unica compagnia interessata all’acquisizione, con altri candidati in lizza.. Housemarque è stata recentemente acquisita da Sony, ma in una nuova intervista è emerso il fatto che c’erano anche altre compagnie interessate ad effettuare l’operazione, come riferito da Ilari Kuittisen, il CEO dello studio. In un articolo in finlandese, dunque ovviamente passibile di eventuali errori di traduzione, da parte di Yle.fi, il CEO e co-fondatore di Housemarque, Ilari Kuittisen, ... Leggi su helpmetech (Di domenica 4 luglio 2021) Il CEO di, Ilari Kuittisen, ha svelato chenon era, con altri candidati in lizza..è stata recentemente acquisita da, ma in una nuova intervista è emerso il fatto che c’erano anche altre compagnie interessate ad effettuare l’operazione, come riferito da Ilari Kuittisen, il CEO dello studio. In un articolo in finlandese, dunque ovviamente passibile di eventuali errori di traduzione, da parte di Yle.fi, il CEO e co-fondatore di, Ilari Kuittisen, ...

Advertising

infoitscienza : Housemarque, Sony non era l’unica interessata alla software house - IGNitalia : L'acquisizione di Housemarque sarebbe stata contesa tra diverse aziende, ha rivelato il fondatore dello studio Ilar… - misteruplay2016 : PlayStation accoglie Housemarque, ma Sony non era l’unica interessata all’acquisizione dello studio - GameXperienceIT : Housemarque, l'acquisizione di Sony è stata contesa da altri publisher - Eurogamer_it : #PlayStation accoglie #Housemarque, ma Sony non era l'unica interessata all'acquisizione dello studio. -