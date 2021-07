“Ho perso 30 Kg ma sono viva” Dopo il COVID finalmente la show girl italiana lascia l’ospedale. Le sue condizioni (Di domenica 4 luglio 2021) Dopo 3 mesi di ricovero Elenoire Ferruzzi ha finalmente fatto ritorno a casa e lo ha annunciato ai fan scrivendo un post su Instagram: Questa è la mia prima foto post COVID ,Dopo che la morte è venuta a trovarmi in rianimazione svariate volte. Oggi con 30 kg meno sento l’anima leggera, sento il caldo, il sole, il vento… ho voglia di innamorarmi perché sono risorta dove non avevo scampo. Non finirò mai di ringraziare per tutto il resto della mia vita tutto il reparto di rianimazione dell’ospedale sacco di Milano, e tutti i medici infermieri ovviamente del reparto pneumologia ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 4 luglio 2021)3 mesi di ricovero Elenoire Ferruzzi hafatto ritorno a casa e lo ha annunciato ai fan scrivendo un post su Instagram: Questa è la mia prima foto postche la morte è venuta a trovarmi in rianimazione svariate volte. Oggi con 30 kg meno sento l’anima leggera, sento il caldo, il sole, il vento… ho voglia di innamorarmi perchérisorta dove non avevo scampo. Non finirò mai di ringraziare per tutto il resto della mia vita tutto il reparto di rianimazione delsacco di Milano, e tutti i medici infermieri ovviamente del reparto pneumologia ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ieri il Corriere della Sera parlava del Belgio come squadra forte perché multietnica. E se oggi qualcuno scrivesse… - MSF_ITALIA : Nei primi sei mesi del 2021, almeno 721 persone hanno perso la loro vita - con un incremento tre volte superiore ri… - marcodimaio : Ennesima strage nel #Mediterraneo: 43 #migranti sono annegati a largo della Tunisia dopo una naufragio. Sono già ce… - francescotremul : RT @MarcoCantamessa: Mi sono perso una puntata della telenovela. G ha definito C un totale incapace, e ora sia G che C stanno riconsiderand… - tralepagine : RT @viminicz: @charliecarla Mi costringe, visto le volte che non l'ho fatto e mi sono perso il piacere di seguire, cercando autori bravi, c… -