Hamilton rassegnato: 'Red Bull davanti'. Wolff enigmatico: 'Russell? Decideremo in estate' (Di domenica 4 luglio 2021) Zero vittorie e due soli podi negli ultimi 5 appuntamenti per Lewis Hamilton , uno scenario inedito, almeno negli ultimi anni, per il sette volte campione del mondo che si trova staccato di 32 ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 luglio 2021) Zero vittorie e due soli podi negli ultimi 5 appuntamenti per Lewis, uno scenario inedito, almeno negli ultimi anni, per il sette volte campione del mondo che si trova staccato di 32 ...

Advertising

fnsgnn : mi sa che oggi hamilton si è rassegnato definitivamente al fatto che non c’è storia con verstappen quest’anno - thelastcornerit : Gp di Stiria, Pagelle: Verstappen non si ferma più, Hamilton rassegnato, Ferrari suona la 'carica'! -… - Lorenzo37920331 : @SkySportF1 #SkyMotori Non credete che Hamilton si sia già rassegnato e , soprattutto, che sia un po' troppo presto… - Lorenzo37920331 : @SkySportsF1 #skymotori non vi sembra che Hamilton sia un po' troppo tranquillo, forse già un po' troppo rassegnato… -