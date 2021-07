Ha stupito la Serie B, tre club su di lui: Spalletti lo porta a Dimaro (Di domenica 4 luglio 2021) C'è tanta curiosità per i volti nuovi e vecchi che saranno in ritiro tra Dimaro e Castel Di Sangro. Considerando che i reduci da Euro 2020 si aggregheranno in un secondo momento e che Lozano salterà verosimilmente tutta la preparazione, i primi giorni di ritiro saranno l'occasione per valutare lo stato di tanti calciatori rientranti dai prestiti. Di Malcuit e di Ounas si è già parlato, il nome nuovo è quello di Michael Folorunsho. Centrocampista classe '98, nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Reggina in Serie B, ma il cartellino è di proprietà del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, sarà in ritiro a Dimaro, dove ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 luglio 2021) C'è tanta curiosità per i volti nuovi e vecchi che saranno in ritiro trae Castel Di Sangro. Considerando che i reduci da Euro 2020 si aggregheranno in un secondo momento e che Lozano salterà verosimilmente tutta la preparazione, i primi giorni di ritiro saranno l'occasione per valutare lo stato di tanti calciatori rientranti dai prestiti. Di Malcuit e di Ounas si è già parlato, il nome nuovo è quello di Michael Folorunsho. Centrocampista classe '98, nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Reggina inB, ma il cartellino è di proprietà del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, sarà in ritiro a, dove ...

Advertising

Shandro88 : Ah, i bei vecchi tempi di MSN. Non ci si sentiva mai soli. Ora? Non dimenticherò mai la reazione pseudo-negativa di… - bar_biturico : @Robi9915 @sallylosa Eh infatti scrivendo mi sono ricordato (mi so stupito pure di ricordare altro pensandoci) e so… - lusrad : @diego__tb_ @longobucco1963 @Nonha_stata Molti quando capiscono di aver scritto una serie di sciocchezze, invece di… -