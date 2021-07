“Guidare la Ue” Giorgetti-Fontana | ribaltone storico in vista? Così scacciano i socialisti | il piano senza precedenti

(Di domenica 4 luglio 2021) "Con il Manifesto siglato nei giorni scorsi possiamo uscire dall'isolamento e ambire ad essere il secondo Gruppo per numero di parlamentari in Europa. Vogliamo dialogare con il Ppe per avere nelle Istituzioni europee lo stesso schema che governa già in tanti Stati membri. Scontato il subbuglio creato tra idi tutta Europa che temono di perdere la loro influenza nelle istituzione Ue. Noi lavoriamo per crescere e far prosperare l'Europa sulla base di valori comuni: questo è il faro che ci guida".il responsabile Esteri della Lega, Lorenzo, dopo una telefonata con il ministro Giancarlo, apre ...

Advertising

cavalierebianc5 : RT @Libero_official: 'Vogliamo diventare il secondo gruppo e scalzare i socialisti'. La svolta moderata della #Lega: alleanza con #Ppe in #… - AngelaMARINAPA2 : RT @Libero_official: 'Vogliamo diventare il secondo gruppo e scalzare i socialisti'. La svolta moderata della #Lega: alleanza con #Ppe in #… - Libero_official : 'Vogliamo diventare il secondo gruppo e scalzare i socialisti'. La svolta moderata della #Lega: alleanza con #Ppe i… - ilgiornale : 'Vogliamo diventare il secondo gruppo e scalzare i socialisti'. Telefonata Giorgetti-Fontana. Salvini frena sul par… -

Ultime Notizie dalla rete : Guidare Giorgetti

ilGiornale.it

... Salvini: "Centrodestra si unisca" Non è solo la riforma del fisco ala stagione calda di ... 'Consintonia assoluta' leggi anche Live In Firenze, Salvini: "Draghi sarebbe un ottimo ...x Il ministro Garavaglia Il ministro Stefani Il ministroStorace firma a Roma In coda a ... D'altra parte il fatto che ail no ai referendum ci sia uno come Davigo, noto per aver ...Agenda dei mercati. Dal G20 si aspetta un ulteriore passo avanti per la revisione del sistema fiscale. Lunedì il cartello dei Paesi produttori prova a ..."Vogliamo diventare il secondo gruppo e scalzare i socialisti". Telefonata Giorgetti-Fontana. Salvini frena sul partito unico: "Non ci lavoriamo" ...