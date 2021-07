Guarire!: le nuove frontiere della medicina in 12 talk per tutti. (Di domenica 4 luglio 2021) Dodici talk su dodici esperienze diverse sulle cure oggi disponibili e sulle nuove terapie. Un incontro per avvicinare le persone alla medicina dal titolo evocativo ‘Guarire! Le nuove frontiere della medicina‘, promosso dall’Osservatorio Sanità e Salute, svoltosi presso la Casa dei Cavalieri di Rodi a Roma. “Non un convegno – ha dichiarato Stefano Vella, italian delegate Horizon Europe European Commission – ma brevi talk per spiegare cose complicate a un pubblico generalista. Ognuno degli interventi è poi caricato su YouTube per il ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Dodicisu dodici esperienze diverse sulle cure oggi disponibili e sulleterapie. Un incontro per avvicinare le persone alladal titolo evocativo ‘Le‘, promosso dall’Osservatorio Sanità e Salute, svoltosi presso la Casa dei Cavalieri di Rodi a Roma. “Non un convegno – ha dichiarato Stefano Vella, italian delegate Horizon Europe European Commission – ma breviper spiegare cose complicate a un pubblico generalista. Ognuno degli interventi è poi caricato su YouTube per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Guarire nuove Maculopatia, con farmaci solo il 6 - 8 % pazienti perde la vista Dalla degenerazione maculare si può guarire . "Se fino a 10 anni fa non si poteva fare nulla - sottolinea il segretario generale della Sir - grazie alle nuove categorie di farmaci che vengono ...

Salute: Midena (Sir), 'maculopatia, con farmaci solo 6 - 8 % pazienti perde vista'. Dalla degenerazione maculare si può guarire. "Se fino a 10 anni fa non si poteva fare nulla - sottolinea il segretario generale della Sir - grazie alle nuove categorie di farmaci che vengono ...

'Guarire!': le nuove frontiere della medicina in 12 talk per tutti - DIRE.it - Dire Dire Dalla degenerazione maculare si può. "Se fino a 10 anni fa non si poteva fare nulla - sottolinea il segretario generale della Sir - grazie allecategorie di farmaci che vengono ...Dalla degenerazione maculare si può. "Se fino a 10 anni fa non si poteva fare nulla - sottolinea il segretario generale della Sir - grazie allecategorie di farmaci che vengono ...