Gravina: "Per la Spagna solo 125 biglietti… L'Italia? Diffonde bellezza" (Di domenica 4 luglio 2021) Il numero uno della Figc entusiasta degli azzurri: "È un gruppo fantastico, dopo la partita nello spogliatoio c'era un silenzio tombale per Spinazzola"

ZZiliani : Cara @FIGC, caro presidente #Gravina, la #Juventus sicuramente firmerà entro domani sera l’uscita dalla #Superlega.… - ZZiliani : Oggi è il #30giugno e dobbiamo augurare tutti buona giornata a #Gravina, presidente @FIGC: la #Juventus non firmerà… - ZZiliani : PRO MEMORIA Cara @FIGC, caro #Gravina, sono le 19:30 e stanno scadendo i termini per l'iscrizione alla Serie A. La… - ciromagliulo26 : RT @glmdj: #Gravina dice che l'#Italia ???? ha avuto una dotazione di 125 ??biglietti per la semifinale con la #Spagna e solo ??1.000 per l'eve… - iphoneapple6S : Euro 2020, lo sfogo di Gravina verso la semifinale a Wembley: “Solo 125 biglietti per gli italiani” -