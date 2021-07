Grave lutto nel mondo dello sport, la campionessa è appena venuta a mancare (Di domenica 4 luglio 2021) Grave lutto nel mondo dello sport. Morta improvvisamente a 43 anni, Lise Vidal campionessa di windsurf francese, fonte d'ispirazione per tantissimi appassionati. La due volte medaglia d'oro europea si è spenta per le conseguenze di un'emorragia cerebrale. Una notizia che ha lasciato sotto shock, tutto il panorama sportivo francese. La Vidal ha dedicato tutta la vita al windsurf e da anni era impegnata nell'allenamento dei giovani talenti marsigliesi. La morte di Lise Vidal ha letteralmente sconvolto il mondo della vela. La 43enne è rimasta vittima ... Leggi su howtodofor (Di domenica 4 luglio 2021)nel. Morta improvvisamente a 43 anni, Lise Vidaldi windsurf francese, fonte d'ispirazione per tantissimi appassionati. La due volte medaglia d'oro europea si è spenta per le conseguenze di un'emorragia cerebrale. Una notizia che ha lasciato sotto shock, tutto il panoramaivo francese. La Vidal ha dedicato tutta la vita al windsurf e da anni era impegnata nell'allenamento dei giovani talenti marsigliesi. La morte di Lise Vidal ha letteralmente sconvolto ildella vela. La 43enne è rimasta vittima ...

Advertising

infoitcultura : Grave tragedia in tv, lutto per Fabio Fazio e Celentano - infoitcultura : Fabio Fazio, grave lutto per il conduttore: “Quanta tristezza oggi” | Le commoventi parole - infoitcultura : Temptation Island: grave lutto per un’ex protagonista - CronacaSocial : Grave lutto per Meghan Markle: 'Era una delle persone più importanti della sua vita' ?? ?? - vvlnapoli : E' morto Nicola De Piano, l'ingegnere del basket: Grave lutto nel mondo dello sport, fu il presidente degli anni ma… -