Grave lutto nel mondo dello sport, la campionessa è appena venuta a mancare (Di domenica 4 luglio 2021) Grave lutto nel mondo dello sport. Morta improvvisamente a 43 anni, Lise Vidal campionessa di windsurf francese, fonte d'ispirazione per tantissimi appassionati. La due volte medaglia d'oro europea si è spenta per le conseguenze di un'emorragia cerebrale. Una notizia che ha lasciato sotto shock, tutto il panorama sportivo francese. La Vidal ha dedicato tutta la vita al windsurf e da anni era impegnata nell'allenamento dei giovani talenti marsigliesi. La morte di Lise Vidal ha letteralmente sconvolto il mondo della vela. La 43enne è rimasta vittima ...

