Grand Hotel 2 anticipazioni: Andres è morto? Si scoprirà chi è davvero? (Di domenica 4 luglio 2021) Non sappiamo ancora se su Canale 5 andrà in onda anche la seconda stagione di Grand Hotel ma per i più curiosi, non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che succederà nelle puntate di Grand Hotel 2 che aggiungeranno qualche dettaglio al gran finale della prima stagione. Come vedremo infatti, nell’ultima puntata di Grand Hotel, scopriremo il contenuto della famosa lettera che Cristina aveva trovato, lettera per la quale la sorella di Julio è stata uccisa. Cristina aveva scoperto che Andres non è un semplice cameriere ma è il primo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 luglio 2021) Non sappiamo ancora se su Canale 5 andrà in onda anche la seconda stagione dima per i più curiosi, non potevano mancare le nostreche ci rivelano quello che succederà nelle puntate di2 che aggiungeranno qualche dettaglio al gran finale della prima stagione. Come vedremo infatti, nell’ultima puntata di, scopriremo il contenuto della famosa lettera che Cristina aveva trovato, lettera per la quale la sorella di Julio è stata uccisa. Cristina aveva scoperto chenon è un semplice cameriere ma è il primo ...

