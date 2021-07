Gli Smartphone Android sono tutti uguali? (Di domenica 4 luglio 2021) Due sono le domande più gettonate e con più discussione nel settore dell'elettronica di consumo e dell'informatica: è meglio Android o iPhone? e poi: Meglio Windows o Mac?. Lasciatemi dire, entrambe le domande sono semplicemente ridicole ed impossibili da rispondere, semplicemente perchè dietro Android (e lo stesso si può dire di Windows), c'è un mondo di differenze. Se si confrontasse l'ultimo iPhone con l'ultimo Smartphone Samsung Galaxy S21 allora ci sarebbe da discutere, ma dire se è meglio Android o iOS su base generica non ha molto senso visto che gli Smartphone ... Leggi su navigaweb (Di domenica 4 luglio 2021) Duele domande più gettonate e con più discussione nel settore dell'elettronica di consumo e dell'informatica: è meglioo iPhone? e poi: Meglio Windows o Mac?. Lasciatemi dire, entrambe le domandesemplicemente ridicole ed impossibili da rispondere, semplicemente perchè dietro(e lo stesso si può dire di Windows), c'è un mondo di differenze. Se si confrontasse l'ultimo iPhone con l'ultimoSamsung Galaxy S21 allora ci sarebbe da discutere, ma dire se è meglioo iOS su base generica non ha molto senso visto che gli...

