Gli scambisti inglesi sfidano il Covid e le restrizioni | annullato e poi riorganizzato il rave di quattro giorni Swingathon

(Di domenica 4 luglio 2021) Prima un evento. Poi la scoperta, grazie alle immagini ottenute dai droni. Ilnon ha fermato gliche hanno deciso di organizzare ugualmente il, unacon gare di magliette bagnate, tende extra-lusso con tanto di vasca idromassaggio, e un concorso per eleggere Miss e Mr2021. L’evento si tiene a Grantham, nel Lincolnshire, e, come rivelano gli scatti con droni pubblicati dal Daily Mail, è stato organizzato nonostante le regole anti-del governo ...

Il Fatto Quotidiano

In Gran Bretagna il rave per scambisti si fa nonostante i divieti. Gli organizzatori dello Swingathon, il rave degli scambisti che si tiene a Grantham, nel Lincolnshire, a inizio settimana avevano garantito che il festival era ... Intanto centinaia di persone si sono radunate per partecipare a un rave di organizzatori dello Swingathon, il rave degli scambisti che si tiene a Grantham, nel Lincolnshire, a inizio ...