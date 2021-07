Gli inglesi non vogliono i nostri tifosi a Londra: è la vendetta politica dopo le perplessità per il Covid (Di domenica 4 luglio 2021) È la capitale europea della variante Delta, fa registrare oltre 25mila nuovi contagi giornalieri, è stata costretta a prorogare il programma di (blande) restrizioni, ma per la Gran Bretagna gli untori siamo noi. Per le final four che, tra mille polemiche, si svolgeranno a Londra nel mitico Wembley a partire da martedì, quando sarà in programma la semifinale dell'Europeo tra Italia e Spagna, il Regno Unito ha sì da un lato ricevuto dall'Uefa il permesso di aumentare la capienza a 60mila spettatori (contro i 15mila della fase a gironi e i 45 mila di Inghilterra-Germania degli ottavi) ma dall'altro intende far rispettare alla lettera i limiti d'ingresso dall'estero così da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) È la capitale europea della variante Delta, fa registrare oltre 25mila nuovi contagi giornalieri, è stata costretta a prorogare il programma di (blande) restrizioni, ma per la Gran Bretagna gli untori siamo noi. Per le final four che, tra mille polemiche, si svolgeranno anel mitico Wembley a partire da martedì, quando sarà in programma la semifinale dell'Europeo tra Italia e Spagna, il Regno Unito ha sì da un lato ricevuto dall'Uefa il permesso di aumentare la capienza a 60mila spettatori (contro i 15mila della fase a gironi e i 45 mila di Inghilterra-Germania degli ottavi) ma dall'altro intende far rispettare alla lettera i limiti d'ingresso dall'estero così da ...

