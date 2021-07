Gli influencer che ritoccano o usano filtri per foto pubblicitarie dovranno dichiararlo: l’idea della Norvegia contro “l’insicurezza sociale” (Di domenica 4 luglio 2021) Al bando filtri social e app per ritoccare il proprio corpo. Gli influencer e le celebrities norvegesi non potranno più ritoccare le foto pubblicitarie pubblicate sui propri social, senza che la modifica venga dichiarata. È quanto ha deciso la Norvegia, apportando delle modifiche, sotto forma di emendamento, al Marketing Act della nazione. La votazione dell’organo legislatore norvegese risale al 2 giugno, ma si attende ancora il via libera del re, che deciderà anche la data ufficiale di entrata in vigore. Sotto accusa non solo chi lavora con i social, ma in generale tutte le pubblicità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Al bandosocial e app per ritoccare il proprio corpo. Glie le celebrities norvegesi non potranno più ritoccare lepubblicate sui propri social, senza che la modifica venga dichiarata. È quanto ha deciso la, apportando delle modifiche, sotto forma di emendamento, al Marketing Actnazione. La votazione dell’organo legislatore norvegese risale al 2 giugno, ma si attende ancora il via libera del re, che deciderà anche la data ufficiale di entrata in vigore. Sotto accusa non solo chi lavora con i social, ma in generale tutte le pubblicità ...

