Gli eroi di Belgrado! Un’Italia da leggenda affonda la Serbia e si qualifica alle Olimpiadi dopo 17 anni!

(Di domenica 4 luglio 2021) L’Italia torna17 annidi Tokyo con il basket maschile. Gli azzurri di coach Meo Sacchetti trovano una delle prestazioni balistiche più spettacolari di sempre proprio nella notte più importante: battuta ala Belgrado, in quell’Aleksandar Nikolic Hall che è intitolata a uno che, della pallacanestro europea, è tra i padri. 95-102 il risultato finale, con Nico Mannion freddissimo in lunetta e di grandissima personalità lungo tutto il match con 24 punti, con Achille Polonara che piazza il suo 6/8 da tre con 22 punti, con Simone Fontecchio che ne trova 21 in un torneo che lo mette definitivamente ...