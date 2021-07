**Giustizia: Meloni, ‘raccoglieremo firme su referendum, radicale riforma magistratura’** (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Raccoglieremo le firme per i referendum relativi alle necessarie riforme della magistratura al fianco di tutto il centrodestra. È necessario iniziare un processo di riforma radicale della magistratura dopo le inquietanti vicende del caso Palamara. Bisogna riformare la magistratura per scardinare il sistema delle correnti che ne ha fatalmente compromesso l’immagine”. Lo annuncia Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Raccoglieremo leper irelativi alle necessarie riforme della magistratura al fianco di tutto il centrodestra. È necessario iniziare un processo didella magistratura dopo le inquietanti vicende del caso Palamara. Bisognare la magistratura per scardinare il sistema delle correnti che ne ha fatalmente compromesso l’immagine”. Lo annuncia Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

