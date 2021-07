Giustizia: Lega, 'in Lombardia raccolte finora 25mila firme' (Di domenica 4 luglio 2021) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Oltre 25 mila firme sono state raccolte finora in Lombardia per i referendum sulla Giustizia promossi dalla Lega. "Grazie agli oltre venticinque mila cittadini lombardi che tra ieri e oggi si sono presentati ai nostri gazebo per sostenere con la loro firma i quesiti referendari che abbiamo depositato per riformare il nostro sistema Giustizia", sottolinea Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. Il ringraziamento va anche a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Oltre 25 milasono stateinper i referendum sullapromossi dalla. "Grazie agli oltre venticinque mila cittadini lombardi che tra ieri e oggi si sono presentati ai nostri gazebo per sostenere con la loro firma i quesiti referendari che abbiamo depositato per riformare il nostro sistema", sottolinea Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo dellaalla Camera dei Deputati e coordinatore dellaLombarda per Salvini Premier. Il ringraziamento va anche a ...

