(Di domenica 4 luglio 2021), 4 lug. (Adnkronos) - "L'avvio della campagna dellaper i referendum sullaè stato davvero un grande successo. Asono statenel solo fine settimana e in molti gazebo sono addirittura terminati i moduli per la raccolta. Un risultato straordinario, che conferma non solo la voglia della gente di partecipare ed essere protagonista, ma, soprattutto, che il sistema dellava finalmente cambiato". Così Stefano, commissario provinciale didella ...

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Bolognini (Lega), 'a Milano raccolte 3mila firme in un weekend'... -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Bolognini

La Sicilia

...importante che la Lega ha voluto fortemente per portare finalmente alla riforma della...e di libertà" ha spiegato il Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier StefanoAd ......attiva anche in Italia con Mario Monicelli in Speriamo che sia femmina (1985) e Mauro... sostenitore di una maggioreeconomica e dell'accesso all'assistenza sanitaria e all'...Milano, 4 lug. "L'avvio della campagna della Lega per i referendum sulla giustizia è stato davvero un grande successo. A Milano sono state raccolte 3mila firme ...Martedì il vertice del centrodestra per uscire dalla paralisi, il pediatra in pole. Sala battezza la lista di sinistra: "Avrò più ...